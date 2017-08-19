Engeliler Saros’ta tüplü sualtı dalışı yaptı

Engelli ve engelsiz bireylerin spor yaparak farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen ‘Aşmak için Hareket’ adlı sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında 7 engelli birey, uzman dalgıçlar refakatinde Saros Körfezi’nde denize daldı.

Program öncesi bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılarda ‘birlikte daha güzel’ diyerek yola çıktıklarını ifade etti. Engelliler ile birlikte önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Çağırıcı, bu projelerden birisinin de su altına tüplü dalış olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda da İstanbul Boğazı’nda ve havuzda engellilerle suya tüplü dalış yaptıklarını belirten Çağırıcı, “Bugün de Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Saros Körfezinde böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz” dedi.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYORUZ”

Hedeflerinin engelli bireylerin huzuru ve mutluluğu olduğunu da belirten Çağırıcı, “Gerek Belediyemiz, gerek hükümetimizin engelli kardeşlerimizi ve ailelerini her konuda iyi bir noktaya taşıdığına inanıyoruz. Rabbim yeryüzünde bütün canlıları insanın emrine vermiş. Buna din, ırk, engelli, engelsiz hizmet etmeninde bizim için en kutsal görev olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da Körfez’de engelli ve engelsizler birlikte dalarak aynı heyecanı farklı kişiler ve farklı özellikteki insanlar olarak birlikte yaşadıklarını söyledi. Ünlü dizi oyuncusu Wilma Elles de, ‘Aşmak için hareket, aşmak için dalış’ Projesi’nin engelli ve engelsiz herkese önemli şeyler öğrettiğini söyledi.

“SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI ATILAR”

Konuşmaların ardından Başkan Çağırıcı, Ayva ve Elles engellilerle birlikte uzman dalgıçlar refakatinde suya dalış gerçekleştirdi. Su altında Türk bayrağı açan engelliler büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı.