"Enflasyonun altındaki teklife zam denilemez"

Çelik, terör saldırıları başta olmak üzere, ÖSYM’nin yaptığı hata ve memura teklif edilen zam ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRİSTLER KARADENİZDE BİR OYUNUN PEŞİNDE"

Çelik, Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısına değinerek, bu saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'e Allah'tan rahmet diledi. Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan terör olaylarına değinen Çelik Karadeniz bölgesinde son iki yıl içinde 15 terör saldırısı olduğunu hatırlatarak, “Saldırılardan sivil, asker veya polis toplamda onun üstünde şehidimiz var. Çok da yaralımız var. Karadeniz bölgesinde birileri bir projenin peşindeler mi? Bunu da çözmeye ihtiyaç var. Karadeniz’i de başka emeller için kullanıyorlar. Karadeniz bir iç deniz. Karadeniz yine Büyük Ortadoğu Projesi’nin parçası olarak mütalaa ediliyor. Karadeniz bir geçiş noktası durumda. Asya ile Avrupa’nın birleştiği nokta. Kafkasları ve Balkanları bağlayan bir denizdir. Enerji noktasıdır. İşte bu bölgede huzur yok edilmeye çalışılıyor. O halde bu bölgede kimlerin niçin kullanıldığını bilmezsek çözüm bulamayız” ifadesini kullandı.

"İKTİDARIN HADİSELERİ ÖNGÖRMESİ GEREKİR"

Küresel güçlerin dünyayı yeniden dizayn etmek isteğini belirten Çelik, Ortadoğu’da yapılan planları Hükümetin öngörmesi gerektiğini ifade ederek, “Hadiseleri öngöremezsiniz problemleri çözemezsiniz. Kuzey Irak’ta bir devlet kurulacak diye tutuşmaya başladılar. Amerika Birleşik Devletleri şimdi bize verdikleri silahların daha modernini PKK’ya verdi. Biz hala ilişkilerimizi götürüyoruz. Biraz şahsiyetli bir duruş sergileyin. Ortadoğu’daki problemleri çözemezsiniz. Suriye’ye müdahalenin Amerika ve Rusya’nın izni olmadan yapılması mümkün değildir. Suriye’de olan hadiseler planlı bir şekilde işliyor. Irak bölündü. Suriye bölünüyor. Bunları da tatbikata koymuşlar. ‘Bugün Kuzey Suriye’de PKK’nın oluşturacağı bir hatta izin vermeyiz’ diyorlar. Peki, yarın ne olacak. Siz bu süre içinde Amerika’ya sürekli destek verdiniz. Bunu geçmişte öngörüp düşünmemiz gerekiyordu. Bunların tespiti yapılması lazımdı” ifadelerini kullandı.

ÖSYM’YE HATALI HESAPLAMA TEPKİSİ

Türkiye’de düzensiz bir şekilde üniversitelerin kurulduğunu söyleyen Çelik, bu konuda gerekli ve planlı bir çalışmanın yapılması gerektiğini kaydetti. ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarında yaptığı hataya da değinen Çelik, “Geçmişte çok yaşadık ÖSYM skandallarını. Sorular çalındı, sorular yanlış soruldu. Şimdi yine aynısı yaşanıyor. Bir imtihanı doğru dürüst yapamamak nasıl bir durumdur. Bir sınavı doğru dürüst yapamayan hükümet ülkeyi nasıl idare edecek. Bir problemi nasıl çözecek. Puanlama sisteminde bir hata dediler. 2 milyon öğrencinin başarı sırası değişti. Pardon yanlışlık oldu. Sonra yerleştirmelerde yanlışlık oldu. 4 bin 237 öğrenci bu sıralamadan etkilendi. Bunlardan 1499 tanesine önce ‘kazandınız’ dedi. ‘Sonra kusura bakmayın, siz seçilemediniz pardon’ dedi. Bunu kim yapıyor. Türkiye’nin en tepesindeki hocalar, profesörler, yönetime atanmışlar yapıyor. Bunlar eğitimi planlıyor. Bunları bile becermiyorsak vah halimize. Üniversite öğrencileri girdiği sınavda 4 yanlış yaptığında 1 doğrusu gidiyordu. Hükümet bu kadar yanlış yaptı nasıl duracak ayakta. Silip atmak gerek. Yanlış yapanı orada tutmak nasıl bir durum" tepkisinde bulundu.

"SINAVDA 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYORSA BUNCA YANLIŞ DA İKTİDARI GÖTÜRÜR"

Siyasi iktidarın tıpkı ÖSYM’de yapılan hata gibi her şeye ‘pardon’ dediğini de savunan Çelik, şu sözlerle eleştirilerde bulundu: "Rus uçağını düşürdük pardon dediler. Çözüm sürecine pardon. Suriye politikasında yanlış yaptık. Böyle olmuyormuş pardon. Ergenekon Terör Örgütü dediler. Balyoz dediler. Sonra hepsine pardon. Biz yanlış kararlar almaşız FETÖ’yu 10 yıl bağrımızda beslemişiz. Sonra bunlar gelip canlarımıza okumuşlar. Haberimiz olmadı. Biz bunları alnı secde de bilirdik. ‘Pardon’ dediler. Yeter bu kadar pardon ama. En son yapılan referandumdaki hataya da pardon derseler bu iş diktaya gider. Korkarım bu pardonun faydası olmayacak. Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa bunca yanlış da iktidarı götürür. Ülkeyi yönetmek parti yönetmek gibi değildir. Ülkeyi yönetmek ciddiyet ister. Devletle partiyi özdeştirdiğiniz an ülkeyi felakete sürüklersiniz."

"MEMURA TEKLİF EDİLEN ZAM KABUL EDİLEMEZ"

Memura teklif edilen zam oranlarına ilişkin de konuşan Çelik, “Enflasyon çift rakamlara çıkmış. Memura teklif edilen 3+3. Memurlar da hemen biz buna kapalıyız dediler, doğru yaptılar. Bu hükümet nasıl 3+3 teklifinde bulundu. Türkiye’de en karlı müesseselerin ilk 10’a gireninden 8’i bankalar . Yani üretimden değil. Paradan para kazananlar. Bu durumda sıkıntıya giren hep vatandaş oldu. Hep kazanan bankalar oldu. size para verdilerse muhakkak bir teminat almışlardır. Vatandaşın canına okuyorlar. Bu banka politikaları hep hükümetin yüzünden oldu. Onun için bu memura verilen zammı içime sığdıramadım. Herhalde enflasyonun üstende yüzde 3 zam yapıldı sandım. Ama böyle akıl almaz bir teklifle memurun karşısına geçtiler. Bir hükümetin vereceği zam, enflasyonun üzerinde değilse zaten bu zam değildir" diye eleştirdi. Erbakan Hocanın yolundan gitmek memura, işçiye ve emekliye verdiği zam ile olur. Hükümetin yaptığı israfları zamma yansItsa herkes ihya olur" dedi.