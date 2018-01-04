Enflasyona gıda kıskacı

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan olurken, domates yılın zam şampiyonu oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,47 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,82 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,69, Yİ-ÜFE 1,37 artış gösterdi. TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15,47 arttı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre TÜFE’nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu. Ekonomistlerin ise 2017 aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,51 olmuştu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 11,73’e yükseleceğini öngörmüştü. TÜFE 2016 aralık ayında yüzde 1.64, Yİ-ÜFE ise 2.98 olarak gerçekleşmişti. 2016 yılında yıllık bazda TÜFE yüzde 8.53, Yİ-ÜFE ise yüzde 9.94 olarak gerçekleşmişti.

FİYATLAR DOĞU’DA ARTTI

TÜİK verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,92 artış kaydetti. Aralıkta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 13,59 ile “Van, Muş, Bitlis, Hakkari” oldu. En az artış ise yüzde 11,10 ile “Ankara” bölgesinde görüldü.

ZAM ŞAMPİYONU ‘DOMATES’

Geçen yıl gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek fiyat artışı yüzde 71,1 ile domateste gerçekleşirken, bu ürünü yüzde 67,5 ile limon, yüzde 44,4 ile mandalina, yüzde 43,7 ile antepfıstığı takip etti. 2017’de 10 gıda ürününün fiyatı gerilerken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 22,8 ile sarmısakta görüldü. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2017’de en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,10 ile patlıcanda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 17,03 ile portakal geldi.

TÜFE

Yİ-ÜFE

İlk çeyrekte düşer

-İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, 2017’de gerçekleşen yüzde 11,92’lik enflasyon rakamına ilişkin, “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 10’lara gerileyen bir enflasyon bekliyoruz. Bu süreçte önemli olan Türkiye’nin kesinlikle büyüme patikasından ayrılmamasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Oran, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, enflasyondaki artışta döviz kurlarının şüphesiz etkili olduğunu vurguladı. Oran, kurdaki sakinleşmeyle birlikte, gelecek aylarda enflasyonda aşağı yönlü rakamların görülmeye başlanacağını aktardı.

-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem de aralık ayı ile birlikte yıllık enflasyonun düşüş trendine girdiğini ancak gerçek düzeltmenin yaklaşık 200 baz puan ile yılın ilk çeyreğinde yakalanacağını söyledi.