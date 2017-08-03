Enflasyon tek haneye düştü

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,15, Yİ-ÜFE'de 0,72 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 8,60, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,45 arttı.

TÜFE'de, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,15, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,44 artış oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış kaydedildi.

Temmuzda endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 0,71 gerileme görüldü.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 14,14 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 11,89 ile sağlık, yüzde 11,22 ile eğlence ve kültür, yüzde 10,84 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 63'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271'inin ortalama fiyatlarında artış, 80'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 0,03 artacağını öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük eksi 0,56 ve en yüksek yüzde 0,50 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,03) göre, bir önceki ay yüzde 10,90 olan yıllık enflasyonun, yüzde 9,66'ya gerileyeceği hesaplanmıştı.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Zeynep Akyıl, Cüneyt Kemal Özkök

Kaynak: AA