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Enflasyon rakamları açıklandı, En çok yükseliş ve düşüş hangi ürünlerde oldu?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim ayında en yüksek artış %11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken en düşük artış %1,75 ile eğlence ve kültürde oldu.

03 Kasım 2017 Cuma 12:50
Enflasyon rakamları açıklandı, En çok yükseliş ve düşüş hangi ürünlerde oldu?

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,37 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %2,96, ulaştırmada %2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,97 ve konutta %0,94 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,75 ile eğlence ve kültür oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ekim ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,01 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış %16,79 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %12,74, çeşitli mal ve hizmetler %12,63, sağlık %12,21 ve ev eşyası %11,65 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %2,77 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %10,68 ile TR52 (Konya, Karaman) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,32 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %11,99 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Ekim 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 65 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.


Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:50
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