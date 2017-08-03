Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı ’Tüketici Fiyat Endeksi’ ve ’Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,44 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün yüzde 14,14, sağlık yüzde 11,89, eğlence ve kültür yüzde 11,22 ve lokanta ve oteller yüzde 10,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,42 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)’de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,63 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,68 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 10,73 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,94 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,23 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,91 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,57 düşüş ve su sektöründe yüzde 0,56 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,03 ile kömür ve linyit, yüzde 2,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,13 ile makine ve ekipmanlarda gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 2,64, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 1,57 ve içecekler yüzde 1,31 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.