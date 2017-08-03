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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:10
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,03 artacağını tahmin etmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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