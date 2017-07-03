Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,98 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,27 gerilerken, Yİ-ÜFE'de 0,07 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 14,87 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran TÜFE'nin değişim göstermeyeceğini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer almıştı.

Öte yandan, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 10,59 ile salatalık izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,91 ile sivri biber, yüzde 9,87 ile elma, yüzde 8,52 ile limon, yüzde 7,18 ile patlıcan, yüzde 6,98 ile koyun eti, yüzde 6,86 ile kabak ve yüzde 5,87 ile tavuk eti dikkati çekti.

EN ÇOK DOMATES UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 25 ile PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,92 ile patates, yüzde 8,34 ile taze fasulye, yüzde 8,30 ile yumurta, yüzde 7,11 ile kadın ceketi, yüzde 5,34 ile muz, yüzde 4,34 ile erkek eşofmanı ve yüzde 4,31 ile cep telefonu ekipmanları izledi.