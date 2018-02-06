Enflasyon 2018’e düşüşle başladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,35, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 12,14 oldu. Yıllık enflasyon 2017’yi 11.92’den kapattı. Bu gelişmelerle enflasyon 2018 yılına 157 baz puan düşüşle başlamış oldu.

TÜİK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,66 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,02, Yİ-ÜFE yüzde 0,99 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017’ye göre yüzde 0,99, Ocak 2017’ye kıyasla da yüzde 12,14 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ocakta aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış yaşandı. Aylık en fazla düşüş yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, düşüş gösteren bir diğer grup yüzde 0,99 ile haberleşme oldu.

‘TEK HANE İÇİN ÇABALAR ARTACAK’

Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Şimşek, “Enflasyon ocakta yıllık yüzde 10.35 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımız bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullanan Şimşek, bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Şimşek, Gıda Komitesi çalışmalarının orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacağını belirtti.