Enes Ünal'lı Villarreal'e şok!

YENİAKİT.COM.TR - Villarreal Şampiyonlar Ligi yarışında ağır bir yenildi aldı.İspanya La Liga'da Viallerel sahasında Alaves karşısında şok bir mağlubiyet aldı.

Aleves'e galibiyeti getiren goller Rodrigo Ely ve Ibai Gomez'den gelirken Villareal'in tek golü ise 77.dakika da Carlos Bacca'dan geldi.

Milli futbolcumuz Enes Ünal oyuna 58.dakikada dahil oldu.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR