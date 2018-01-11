Enes Ünal'lı Villarreal'e şok!

İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında Villarreal, sahasında Leganes ile kozlarını paylaştı.



İlk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Sarı Denizaltılar, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ama kupanın dışında kalmaktan kurtulamadı.



Milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de çıktığı müsabakanın tamamında sahada kaldı.



Villarreal'in gollerini 48'de Dani Raba ve 89'da Denis Cheryshev atarken, Leganes'in tek golü Nabil El Zhar'dan geldi.