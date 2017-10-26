Enes Ünal'ın takımı Villareal'e büyük şok
İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Villareal deplasmanda 2. Lig takımı Ponferradina'ya 1 - 0 mağlup oldu26 Ekim 2017 Perşembe 01:48
Milli futbolcu Enes Ünal'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadelede Villarreal, İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda 2. Lig takımı Ponferradina'ya 1 - 0 mağlup oldu.
Estadio El Toralin Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 37. dakikada Sergio Cidoncha kaydetti.
Villarreal forması giyen genç futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu maçın rövanşı 29 Kasım'da Villarreal'in sahasında oynanacak.