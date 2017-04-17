Enes Ünal golleriyle parlıyor!

Milli futbolcu Enes Ünal'ın, Hollanda'nın Twente takımıyla 2016-2017 sezonunda sergilediği performans dikkati çekiyor.

İngiliz ekibi Manchester City'nin, 2015'te 3 milyon avro karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Enes Ünal, kiralandığı Twente'deki başarılı oyunuyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu Enes, profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da adım attı. 10 Mayıs 1997'de doğan futbolcunun yıldızı, memleketinin takımı Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı 5 Mayıs 2013'ten yaklaşık 3 ay sonra parladı.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 2. haftasındaki 1-1 sonuçlanan Bursaspor-Galatasaray maçının 75. dakikasında fileleri havalandıran Enes, 16 yaşından 107 gün aldığı 25 Ağustos 2013 tarihinde kaydettiği bu golle "Türkiye ligi tarihinin en genç golcüsü" unvanını aldı.

Yeşil-beyazlı takımla, 2 sezon boyunca çıktığı 54 karşılaşmada 7 gol ve 3 asist üreten 1,85 metre boyundaki santrfor, 18 yaşına girdikten 2 ay sonra Avrupa'nın yolunu tuttu.

Enes ile 5 yıllık anlaşma imzalayan Manchester City, genç golcüyü tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonu başında, 2 yıllığına Belçika Birinci Ligi takımlarından Genk'e kiraladı. Genk'te sahaya çıktığı 14 maçta 2 gol atabilen Enes'in anlaşması, sezon ortasında feshedildi.

Sezonun 2. yarısında Hollanda İkinci Ligi ekiplerinden NAC Breda'ya kiralanan Enes, ilk maçında golle tanıştı. NAC Breda'da oynadığı ilk 5 maçta 4 kez ağları sarsan oyuncu, Telstar'ı deplasmanda 4-1 yendikleri 32. hafta mücadelesinde üç gol atarak kariyerinin ilk "hat-trick"ine imza attı.

Enes, 14 karşılaşmada 9 gol kaydettiği NAC Breda macerası sonrası 2016-2017 sezonu için de Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) takımlarından Twente'ye kiralandı. Yeni takımıyla ilk maçını golsüz bitiren Enes, Groningen deplasmanından 4-3 galip ayrıldıkları müsabakanın 23, 36 ve 39. dakikalarında attığı şık gollerle bir kez daha "hat-trick" yapmayı başardı.

Genç golcü, yüksek formunu Eredivisie'nin 6. haftasında da sürdürdü. Twente'nin, ADO Den Haag’ı 4-1 yendiği maçta fileleri 2 kez havalandıran Enes, 1967'deki ilk 4 lig maçında 5 gol kaydeden Dick van Dijk'tan sonra Twente tarihinde bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

31. hafta müsabakasında Nijmegen karşısında 2 gol kaydeden milli futbolcu, takımıyla 29 lig maçına çıktı. Enes, 13 farklı karşılaşmada skor üretti.

Feyenoord'un forveti Nicolai Jörgensen'in toplam 19 kez fileleri havalandırarak gol krallığında ilk sırada yer aldığı ligde 17 golü bulunan Enes, Jörgensen'in en yakın takipçilerinden biri konumunda bulunuyor.

Enes attığı gollerle Twente'yi ligde 7. sıraya taşırken, takımının gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını sürdürmesini de sağlıyor.

Twente ile bir kez Hollanda Kraliyet Futbol Federasyon Kupası (KNVB Beker) maçına da çıkan Enes, bir gol de burada attı. 19 yaşındaki futbolcu, lig ve kupa dahil bu sezon 30 maçta toplam 18 gol kaydetti.

5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2012'den 2015'e kadar Türkiye'nin 16, 17, 19 ve 21 yaş altı milli takımlarına çağrılan Enes, oynadığı 53 karşılaşmada 43 gol attı.

31 Mart 2015'te, Türkiye'nin Lüksemburg'u 2-1 yendiği hazırlık maçının 57. dakikasında A milli formayı ilk kez giyen Enes, ay-yıldızlıların, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldığı dostluk mücadelesinde de oyuna sonradan girdi.

Enes, ilk resmi maçına ise 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 6 Ekim 2016'da Ukrayna karşısında çıktı. İlk 11'de başladığı bu müsabakada 45 dakika forma giyen Enes, 24 Mart'taki Finlandiya maçında ise 7 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcu son olarak 27 Mart'taki Moldova ile oynanan hazırlık maçında 76 dakika oynadı.