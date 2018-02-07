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Enes Kanter'e büyük şok! Yargılanacak...

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen basketbolcu Enes Kanter,Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:39
Enes Kanter'e büyük şok! Yargılanacak...

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi.

İddianamede, Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Kanter hakkında 'hakaret' suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi.

Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:39
  1. Enes Kanter
  2. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu

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