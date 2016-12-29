Enerjiye zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak itibariyle elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 17:57
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