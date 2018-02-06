Enerjisa’nın halka arzında talep 5 katına ulaştı

Yapılan açıklama ile 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6,25 TL olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza talep arzın 4,8 katı kadar oldu. Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise, “Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurguladı.