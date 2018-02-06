Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Enerjisa’nın halka arzında talep 5 katına ulaştı

Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.’nin halka arzı başarıyla tamamlandı.

06 Şubat 2018 Salı 11:09
Enerjisa’nın halka arzında talep 5 katına ulaştı

Yapılan açıklama ile 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6,25 TL olarak belirlendi. Güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza talep arzın 4,8 katı kadar oldu. Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise, “Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurguladı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:09
  1. Enerjisa
  2. Enerjisa Enerji A.Ş.
  3. Kıvanç Zaimler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    2. 'Her 3 kanser vakasından 2'sini..
    3. Hami Mandıralı'dan flaş itiraf!..
    4. Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal..
    5. Suriyelilerden ilginç yöntem! Böyle..
    6. Çiçekle sürpriz yaptı, hapis..
    7. Kritik bölge ele geçirildi!..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. 3. Havalimanı personel alımları..
    10. Almanlar yazdı: Aleviler güçlendi,..
    11. Erdoğan ile Trump o konuda restleşti!
    12. Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla..
    13. İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının..
    14. Şişli'de hırsızlık şüphelisi polisin..
    15. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu trafik..
    16. Bursaspor'dan Zeytin Dalı sürprizi
    17. Yerli Whatsapp nasıl indirilecek?
    18. Terör örgütü PYD'den küstah hamle!
    19. Öğretmenlere operasyon! Gözaltılar var
    20. Cape Town kuraklık ve susuzlukla..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı