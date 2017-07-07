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Enerjinin geleceği İstanbul’da belirlenecek

İstanbul önümüzdeki hafta 22. Dünya Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:47
Enerjinin geleceği İstanbul’da belirlenecek

9-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kongreye, 100'ün üzerinde ülkeden 50'ye yakın bakanın yanı sıra şirket temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

Kongre öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından tanıtım filmini paylaştı. Bakan Albayrak, Twitter mesajında "Enerjinin geleceği bir kez daha İstanbul'da belirleniyor. Türkiye sağladığı güven ve istikrarıyla enerjide anahtar rol oynamaya devam ediyor" dedi.

Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Bahreyn Petrol Bakanı Shaikh Mohamed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa ve Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan'ın da katılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:47
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