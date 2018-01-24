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Enerjide halka arz 1 milyar doları aşacak

Enerji sektöründe 4 yıl aranın ardından bu yıl yapılacak halka arz işlemlerinin büyüklüğünün 1 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
Enerjide halka arz 1 milyar doları aşacak

Bu yıl içinde Enerjisa Enerji AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin halka arzı planlanıyor.

470 MİLYON DOLARLIK ARZ

Geçen yıl 15 Kasım’da Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuruda bulunan Enerjisa’nın, şubat ayında halka arz işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Halka arz edilecek yüzde 18 oranındaki Enerjisa Enerji AŞ hisselerinin nominal değeri 212,59 milyon lira seviyesinde bulunurken, ek satış kapsamındaki yüzde 2’lik hissenin de satılması halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 236,21 milyon lira olacak. Söz konusu halka arz işleminin 390-470 milyon dolar arasında bir seviyede gerçekleşeceği hesaplanıyor.

DOĞALGAZ DAĞITIMDA İLK KEZ YAPILACAK

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin de bu yılın ilk yarısında halka açılması planlanıyor. Torunlar Enerji bünyesinde bulunan şirketin yüzde 25 payına denk gelen 175 milyon lira değerindeki hissesinin halka arz edilmesi bekleniyor. Söz konusu halka arzın işleminin 250-300 milyon doları bulacağı hesaplanıyor. Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin de yüzde 30’luk hissesinin halka açılması planlanıyor. 2018 sonunda tamamlanması beklenen halka arz işleminin, 450-900 milyon dolar bandında gerçekleşeceği hesaplanıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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