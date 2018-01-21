Enerjide bin 90 şirket daha

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 2017 yılına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen yıl Türkiye’de toplam 118 bin 20 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 32 bin 704 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Geçen yıl söz konusu sektörlerde kurulan toplam bin 90 şirketin toplam sermaye yatırım miktarı 8 milyar 954 milyon 970 bin 521 liraya ulaştı.