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Enerjide bin 90 şirket daha

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, geçen yıl bin 90 şirket ve 274 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

21 Ocak 2018 Pazar 09:30
Enerjide bin 90 şirket daha

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), 2017 yılına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, geçen yıl Türkiye’de toplam 118 bin 20 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 32 bin 704 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Geçen yıl söz konusu sektörlerde kurulan toplam bin 90 şirketin toplam sermaye yatırım miktarı 8 milyar 954 milyon 970 bin 521 liraya ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 09:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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