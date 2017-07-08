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Enerjide acele kamulaştırma kararı

Çanakkale ve Tekirdağ sınırları içinde yer alacak bir boru hattı projesinin yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:50
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.

Buna göre, "MARSA-Turkey B.V. doğalgaz Bağlantı Hattı Projesi"nin  gerçekleştirilmesi amacıyla Çanakkale ve Tekirdağ illerinin sınırları içinde,  proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa  edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma  hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru  Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından acele  kamulaştırılacak.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:50
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