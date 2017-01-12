Enerjide acele kamulaştırma kararı

Buna göre, Manisa'da yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı bir santral çalışması kapsamında, jeotermal sondaj sahalarıyla jeotermal akışkanın enerji santraline ulaşımını sağlayacak üretim boru hatları ve re-enjeksiyon boru hatları güzergahlarına isabet eden taşınmazların, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Eklenme: 12 Ocak 2017, 08:42
Bu haber 403 kez okundu
Buna göre, Manisa'da yapımı devam eden jeotermal enerjiye dayalı bir santral çalışması kapsamında, jeotermal sondaj sahalarıyla jeotermal akışkanın enerji santraline ulaşımını sağlayacak üretim boru hatları ve re-enjeksiyon boru hatları güzergahlarına isabet eden taşınmazların, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.