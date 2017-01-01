Enerji verimliliği ve çevre duyarlılığıyla Türkiye’de ilk

MİNT Çağlayan, Dünya Bankası’nın kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC) tarafından geliştirilen EDGE sistemiyle birlikte Enerji kategorisinde yüzde 25, Su Kategorisinde yüzde 25, Malzeme Kategorisinde ise yüzde 40’tan fazla tasarruf elde ederek sertifika almayı hedefliyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunların giderek artığı bugünlerde sürdürülebilir bina konsepti günümüzün kaçınılmaz bir ihtiyacı haline geldi. Yapılan araştırmalar, enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’u binalardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır.

MİNT Çağlayan’da EDGE,Enerji kategorisinde yüzde 25, Su Kategorisinde yüzde 25, Malzeme Kategorisinde ise yüzde 40’ın üzerinde iyileştirme sağlanması hedefleniyor.