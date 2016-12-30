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Enerji ve madencilikte 192 projeye teşvik belgesi

Enerji ve madencilik sektörlerinde kasım ayında 192 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Enerji ve madencilikte 192 projeye teşvik belgesi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:23
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Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, kasımda tarım, imalat, hizmet, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin 501 yatırımı, teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bu dönemde enerji ve madencilik sektörlerinde 192 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı toplam 2 milyar 534 milyon 168 bin 874 lira olarak hesaplandı.

Enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen toplam 192 teşvik belgesinin 182'si tamamen yeni yapılan yatırımlardan oluştu. Yerli sermayeli enerji ve madencilik şirketlerinin aldığı teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarı 2 milyar 531 milyon 867 bin 436 lira, yabancı sermayeli şirketinki ise 2 milyon 301 bin 438 lira olarak hesaplandı.

Yatırımlar içinde sabit yatırım tutarı en yüksek proje, 1 milyar 98 milyon lira ile Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye ait elektrik enerjisi dağıtım altyapı projesi olurken, onu 390 milyon lira ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'nin 638,94 megavat kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı elektrik enerjisi üretim projesi ve 183 milyon 500 bin lira ile Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait doğalgaz altyapı ve dağıtım projesi izledi. Bu yatırımların yapılmasıyla söz konusu sektörlerde 525 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

 
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