Enerji üretimi için yeni bir sistem kuruluyor

Düzce Belediyesi enerji kaynaklarının doğal olarak sağlanması için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Şehir merkezinde bazı noktaların kendi enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla hazırlanan projeler kapsamında Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde bulunan kapalı pazaryerinin çatısı ile Beyköy’de bulunan arıtma tesisinin bahçesine güneş panelleri döşenmesi planlanıyor. Belirlenen noktalara kurulacak güneş enerji panellerinin belli bir çapta ihtiyaç olan elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtiliyor. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji sistemlerinden en verimlisi olarak gösterilen güneş enerji sistemleri sayesinde Düzce’de doğal kaynaklardan enerji üretimi sağlanacak.