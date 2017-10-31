Enerji içecekleri yüzünden kafatasında çukur kaldı

Geçtiğimiz Nisan ayında, ABD, South Carolina eyaletinde genç bir adam aşırı doz kafeinden ölmüş, suçlu olarak ise sürekli tükettiği enerji içecekleri gösterilmişti. Yine ABD'de yaşandığı ortaya çıkan bir olayda, Austin isimli bir adamın hayatının, enerji içecekleri yüzünden sonsuza dek değişiminin hikayesi, eşi tarafından Facebook'ta paylaşıldı.

Brianna isimli kadının hikayeyi paylaşmasından sonra, Sacramento'daki Sara Endres isimli bir fotoğrafçı tarafından ailenin günlük hayatı fotoğraflandı ve ortaya pek çok etkileyici kare çıktı.

Kadının anlattıklarına göre eşi, uzun ve yorucu çalışma koşullarından dolayı aşırı sayıda enerji içeceği tüketme alışkanlığı kazanmıştı. O günlerde hamile olan Brianne, aldığı bir telefonla hayatının alt üst olduğunu ve kocasının beyin kanaması geçirdiğini duyduğunda hastaneye nasıl gittiğini bilmediğini söylüyor.

Beyin kanaması sonrası pek çok ameliyat geçirmesi gereken adamın kafatasının ön bölümünde onarılması mümkün olmayan bir delik kaldı. Kocası hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken doğum yapan kadın, yaşadığı günlerin ne kadar zor olduğunu anlatırken, enerji içecekleri konusunda da insanları bilinçli olmaya davet ediyor.

Çocuğunu ancak doğduktan 2 ay sonra görebilen baba, şimdi iyileşme sürecinde ancak ne kadar yol alabileceği belirsiz. Brianna, "Ona yemek hazırlıyorum, fizik tedavi, konuşma terapisi yapıyorum. Kişisel hijyen konusunda yardım ediyorum. Yürümesine yardımcı oluyorum. Ona hayatının her alanında yardımcı olmaya çalışıyorum ve tüm bu işlerin arasında, sekiz aylık çocuğumuzla ilgileniyorum. Bu çok zor ve çok yorgunum ama birlikte en iyisini yapacağız. Bir gün iyileşecek ve ben o güne kadar asla vazgeçmeyeceğim. Aşk özveridir ve ben onu hayatın kendisinden daha fazla seviyorum" dedi.

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