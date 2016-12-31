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Enerji Bakanlığı'na siber saldırı

Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine yönelik açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bir yetkili "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 15:18
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz'dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

SABOTAJ HAZIRLIĞININ GÖSTERGESİ

BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

 
EtiketlerEnerji BakanlığıEnerji Bakanlığı saldırıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıelektrik kesintisisiber saldırıBTKSABOTAJ
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Dürüst olalım

Hani bi laf var "işin almanyadan güzel diye " tam size cuk oturuyor. Açıklamayı beceremediğiniz herseyi at terör örgütüne sonra ihmal bile çıksa sebebikimse ne eleştirir ne sorar dimi oh ne güzel dünya.

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Ali Aksarayli

Katil suruleri BOS durmuyor. COK uyanık ve tetbirliolmamız lazım. devletimiz karsı saldiri icin ne gerekiyorsa yapmalı ve bu hainleri iceride ve disarida tesbit ederek geregini yapmalıdır.

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