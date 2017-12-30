Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sınavla 20 Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcısı alınacak, yapılacak sınava 80 aday çağrılacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:00
Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sınavla 20 "Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcısı" alınacak.

Konuyla ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "Enerji ve Tabii Kaynaklar uzman yardımcısı" kadrosuna alınacak 20 kişi için yapılacak sınava 80 aday çağrılacak.

Adayların sınava başvurabilmeleri için Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şartlara uygun olmaları, ilgili KPSS puan türünden en az 75 puan almaları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartları aranıyor. Sınav başvuruları, 22 Ocak 2018 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:00
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'de füzeler hava savunma sistemini aşınca...
    1. İsrail'de füzeler hava savunma..
    2. Hatay'da uyuşturucu hap imalathanesine..
    3. Muhasebecilerin ücret tarifeleri..
    4. Bursa’da aciller çocuklarla doldu taştı
    5. KKTC rest çekti: Eskisi gibi olmayacak
    6. Gaziantep’te kaçarken tümseğe takıldı!..
    7. Savaş uçaklarını geri çektiler
    8. Bursa'da bu köpekleri almak..
    9. CHP'de kavga çıktı… Kılıçdaroğlu:..
    10. S-400'den sonra iki ülkenin yeni..
    11. Bartın'da otomobil işçi servisine..
    12. Enerji Bakanlığı uzman yardımcısı alıyor
    13. ABD sözünü tutmadı! Gece yarısı, tam..
    14. Suudi Arabistan ekonomik zorluklarla..
    15. Tesla'nın son Türk müşterisi bakın kim..
    16. Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
    17. Eskişehir’de önce komşusunu vurdu..
    18. Ulaşımda 2018 atağı! Tam 126 tane...
    19. Hiç gitmediği İstanbul’dan öyle bir..
    20. Fenerbahçe'den şok karar... 'Kendine..
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Aselsan'dan dev anlaşma!
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu