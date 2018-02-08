Berat Albayrak: Türkiye'ye yatırım yapan hiç bir zaman kaybetmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Enerjisa'nın halka arz edilme töreninde yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse kaybetmez” dedi.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Göreve geldiğimiz ilk günden yana çok ciddi anlamda üzerinde durduğumuz konular var.

Enerji piyasasının sağlamlığı o ülkenin ekonomi gücünü gösterir

Enerji piyasalarının liberizasyonu ile ilgili olarak tüm düzenlemeleri hayata geçirdik

Bu kapsamda özel sektörün yatırımlarını rahatça yapabilmesi için tüm adımları attık

Milli enerji ve maden politikasının en önemli sac ayaklarından biri de öngörülebilir piyasalardır, çalışmalarımızı ciddi anlamda hızlandırdık

16 Nisan referandumu ile siyasi istikrarı sağlama bakımından önemli bir adım attı Türkiye

Dünyada ilk 10 ekonomiye girmek için tüm enstrümanlara sahibiz.

Türkiye jeopolitik anlamda da taşıdığı önemle bu hedefe çok uzak değil

Ülkemiz yüzde 11 büyüme ile dünya lideri oldu, büyümemiz hızını kesmeden devam edecektir

Bugün yapılan yatırımların yüzde 75'inden fazlası tamamen özel sektör eli ile yapılıyor

Yabancı sermaye girişi de yıldan yıla artmaya devam ediyor.

Türkiye son 15 yılda 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı kendine çekti

Ülkemiz son zamanlardaki uğradığı saldırılara rağmen yerli ve yatırımcı yatırımcılarına bunu yansıtmadı. Burada iş yapan herkes Türk firmasıdır.

Yatırımcıların bu tavrı Türkiye'nin güçlü ekonomi ve enerji vizyonuna duyduğu güvenin göstergesidir