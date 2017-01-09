Enerji Bakanı: Türkiye'ye yapılan siber saldırıyı püskürttük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada 7 ana hat yeraltı kablosunun kesildiğini ve ABD merkezli bir siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Enerji Bakanı: Türkiye'ye yapılan siber saldırıyı püskürttük
Eklenme: 09 Ocak 2017, 19:23
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Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ciddi bir elektrik kesintisi yaşanmış ve özellikle Anadolu yakasına uzun süre boyunca ev ve işyerleri elektriksiz kalmıştı. Bu durum üzerine gelen ilk açıklamalar bu denli büyük bir kesintinin ancak bir sabotaj olabileceği yönündeydi ve konuyla ilgili Emniyet'in çalışmalar yürüttüğü belirtilmişti.

Bu kez konuyla ilgili yeni bir açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Albayrak, tarihte ilk kez 7 ana hatta kesinti yaşandığını söyledi ve yeraltı kablolarının kesildiğini belirtti. Bakan, yeraltı kablolarının bir saldırıyla kesildiğini belirtirken yapılan eylemin sadece bu olmadığını aynı zamanda Enerji Bakanlığı'na ABD kaynaklı bir siber saldırı düzenlendiğini ve art arda gelen bu saldırıların bakanlık tarafından püskürtüldüğünü söyledi.

Ayrıca A Haber'in sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını ve yapılan ihbarlarla birlikte saldırılara karşı savcılıkla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıklamasında belirtti.

 
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