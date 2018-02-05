Endüstri 4.0 nedir?

Teknolojik gelişmelerle birlikte sanayileşme de bir devrim yaşanıyor. 4. Sanayi devrimi diye nitelendirilen bu gelişmenin adı: Endüstri 4.0

Akıllı fabrikalar kavramını karşımıza çıkaran Endüstri 4.0, sanayiyi yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Bu kapsamda, fiziksel işlemleri siber fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir.

Endüstri 4.0, altı temel prensibe dayanmaktadır. Karşılıklı Çalışabilirlik, Özerk Yönetim, Sanallaştırma, Gerçek Zamanlılık, Modülerlik ve Hizmet Oryantasyonu. Alman Yapay Zekâ Araştırma Merkezi (DFKI), içinde Siemens’in de bulunduğu 20 endüstriyel ve araştırma ortağının katkısıyla kurulan Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada sistemin uygulamada nasıl çalışacağını sergilemektedir.