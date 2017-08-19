Endonezyalı gelin Kastamonu'da mutlu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde belediyede bahçıvan olarak çalışan Ferdi Sarı, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Endonezya asıllı Tini Windaningrum ile dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Belediyenin park ve bahçeler biriminde çalışan 33 yaşındaki Ferdi Sarı, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden Endonezyalı Windaningrum'a arkadaşlık isteği gönderdi. Bir süre sosyal medyada çeviri yöntemiyle sohbet eden Sarı, Windaningrum ile evlenmek istediğini söyledi.

Sarı'nın evlilik teklifini kabul eden Windaningrum, Türkiye'ye geldi. Evlilik işlemlerini tamamlayan çift, Abana Nüfus Müdürlüğünde yapılan nikahla dünyaevine girdi.

"Hayatımda verdiğim en doğru karardı"



Hayatının en mutlu günlerini yaşadığını anlatan Sarı, AA muhabirine, Windaningrum'a evlenme teklifi ederken hiç tereddüt yaşamadığını söyledi.

Windaningrum ile birçok ortak özelliği olduğunu ifade eden Sarı, "Ben daha önce bir evlilik yaptım, bir çocuğum var. Kendisinin de bir evliliği ve çocuğu olmuş. Kan gruplarımız aynı ve ikimiz de babamızı küçük yaşlarda kaybetmişiz. Bu ayrıntılar benim Windaningrum'a daha da bağlanmamı sağladı. 15 Haziran'da evlenme akdimizi imzalayarak hayatımızı birleştirdik. Çok mutluyuz." dedi.

"Burada çok mutluyum"



Sarı'nın teklifine yanıt vermek için günlerce ailesiyle değerlendirme yaptığını dile getiren Windaningrum ise Sarı ile evlenmenin kendisi için doğru bir seçim olduğuna işaret etti.

Windaningrum, Türkiye'ye geldiğinde havalimanında Sarı'nın kendisini karşıladığını, fotoğraftaki aynı kişi olunca güven duygusunun daha da pekiştiğini vurguladı.

Ailesinin rızasıyla Kastamonu'ya gelin geldiğini ifade eden Windaningrum, "Evlilik kararını almak benim için hiç kolay olmadı. Ailemle birkaç ay sürekli bu konuyu görüştük, iyice değerlendirdikten sonra Türkiye'ye gelme kararı aldım. Havalimanında Ferdi'yi görünce, güvenim arttı. Şimdi ben ve ailem diyoruz ki yerinde bir karar vermişiz. Burada çok mutluyum, eşim ve komşularım beni çok iyi karşılıyor." diye konuştu.

"Yıllardır sokağımızın bir sakini gibi"



Sarı'nın Zeytinlik Sokak'taki komşularından Nezahat Süvari de Windaningrum ile yıllardır aynı sokakta komşuluk yaparmışçasına samimi olduklarını söyledi.

Endonezyalı gelinin herkese saygı ve sevgiyle yaklaştığını kaydeden Süvari, "Sürekli bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Kendisi beni, diğer komşularımın çağırdığı gibi 'hacı anne' diye çağırıyor. Bu da beni oldukça mutlu ediyor. Zaman zaman ev ve bahçe işlerimde bana yardım ettiği zamanlar da oluyor. İnşallah, bu mutlulukları bir ömür boyu devam eder." ifadelerini kullandı.