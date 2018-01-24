Endonezya'dan Pentagon'a 'gövde gösterisi'

TUĞLA ŞOV

Bundan ibaret kalmadı. Yere yatan askerlerin çıplak karnına kat kat devasa tuğlalar dizen askerler bunları balyozla parçaladı. Yere kat kat konan dev tuğlaları askerler kafalarıyla vurarak parçalara ayırdı. Askerler yerdeki kırık cam parçaları üzerinde yuvarlandı.

GÖZLERİ BAĞLI HALDE BIÇAKLA KESİP ATEŞ EDERKEN

Başına kukuleta geçirilerek görmesi engellenen bir askerin elindeki bıçakla arkadaşının ağzındaki salatalığı dilim dilim keserken burnunu da kesmesine ramak kaldığı gözlerden kaçmadı. Bir başka gözü bağlı asker, arkadaşının iki bacağı arasındaki balonu silahla ateş ederek patlatırken en az bir atışı kaçırdığı gözlendi, ama kimse yaralanmış gözükmüyordu.

VE KÖPEKLER TERÖRİSTİ ISIRDI

Üzerine beklenen rehine kurtarma tatbikatı da yapıldı. 'Mission Impossible' (Görevimiz Tehlike) filminin müziği çalarken helikopterlerden atlayan güvenlik güçlerine eşlik eden çok sayıda eğitimli köpek etrafı kapladı. Sonunda temsili saldırganı yakalayan da köpekler oldu. Tatbikatın sunucusu ''Gördüğünüz gibi köpekler teröristi ısırıyor'' dedi.

MATTIS MEMNUN: YILAN YAKALAMA USTALARI

'Kuduz köpek' Mattis, Devlet Başkanı Joko Widodo ile de görüştüğü üç günlük temaslarını sonlandıran askeri gösteriden memnuniyet ifade etti. Beraberindeki gazetecileri ''Ya yılanlar! Askerlerin önce onları yorduklarını, sonra yakaladıklarını fark ettiniz mi? Onları önce döverek yordular. Bir yılan çok çabuk yorulur'' diye bilgilendiren ABD Savunma Bakanı, Endonezya'dan Vietnam'a geçti.