Endonezya'dan Pentagon'a 'gövde gösterisi'
En kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeyi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e, Endonezya özel kuvvetler askerleri, kafalarını kestikleri yılanların kanını içtikleri özel bir gösteri sergiledi.24 Ocak 2018 Çarşamba 17:44
Amerikan ordusunun kendi içinde 'efsaneleştirdiği' generallerden biri olan, deniz piyadeleri arasında 'kuduz köpek' lakabıyla anılan Jim Mattis, ABD Savunma Bakanı sıfatıyla Endonezya'ya yaptığı ziyarette, ülkenin ordusunun ilginç bir gösterisiyle karşılaştı. Mattis ile beraberindeki gazeteciler, Endonezya Genelkurmay Başkanlığı'na giderken programdaki gibi rehine kurtarma tatbikatı izlemeyi bekliyorlardı. Ancak Endonezya özel kuvvetler askerleri bambaşka bir gösteri sahneledi.