Endonezya'dan Mescid-i Aksa kararı

YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa'nın İsrail işgal güçleri tarafından kuşatılmasını protesto etmek amacıyla Cuma namazı sonrası başlanacak ''Kızgınlık cuması'' için Endenozya'da kararını verdi.

Türkiye'de İstanbul Beyazıt meydanı başta olmak üzere 80 ilde düzenlenecek protesto gösterilerine Endonezya'da kendi ülkesinden destek verme kararı aldı.

Cuma namazı sonrası Endonezya'da Milyonlarca Müslüman meydanlara çıkacak.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr