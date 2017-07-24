Endonezya'dan acil Mescid-i Aksa çağrısı

Kabine Sekreterliğinin yayımladığı bildiriye göre, Devlet Başkanı Widodo, Mescid-i Aksa'da yaşanan krizi görüşmek üzere BMGK üyesi ülkeleri derhal toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Endonezya, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam eden İsrail’i şiddetle kınıyor. ABD'nin, İsrail'e yeni güvenlik önlemlerini kaldırması ve Mescid-i Aksa'daki şiddete son vermesi için uyarı yapmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

BİR HAFTADIR VAKİT NAMAZLARINI MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE KILIYOR

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrailli polis memurunun ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail'in metal arama cihazı uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, bir haftadır vakit namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kılıyor. İsrail polisinin devamlı sert müdahalesine maruz kalan cemaat, her gün sayıları daha da artarak mescit etrafında bir araya geliyor.

Filistinlilerin gösterdiği direniş sonrası tedirgin olan İsrail ordusu ve istihbaratı, hükümete dedektörlerin kaldırılarak toplumsal gerilimin düşürülmesi tavsiyesinde bulunmuştu.