Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Endonezya'dan acil Mescid-i Aksa çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine acil toplanma çağrısında bulundu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:45
Endonezya'dan acil Mescid-i Aksa çağrısı

Kabine Sekreterliğinin yayımladığı bildiriye göre, Devlet Başkanı Widodo, Mescid-i Aksa'da yaşanan krizi görüşmek üzere BMGK üyesi ülkeleri derhal toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Endonezya, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine devam eden İsrail’i şiddetle kınıyor. ABD'nin, İsrail'e yeni güvenlik önlemlerini kaldırması ve Mescid-i Aksa'daki şiddete son vermesi için uyarı yapmasını istiyoruz." ifadesine yer verildi.

BİR HAFTADIR VAKİT NAMAZLARINI MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE KILIYOR

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrailli polis memurunun ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail'in metal arama cihazı uygulamasına tepki gösteren Filistinliler, bir haftadır vakit namazlarını Mescid-i Aksa çevresinde kılıyor. İsrail polisinin devamlı sert müdahalesine maruz kalan cemaat, her gün sayıları daha da artarak mescit etrafında bir araya geliyor.

Filistinlilerin gösterdiği direniş sonrası tedirgin olan İsrail ordusu ve istihbaratı, hükümete dedektörlerin kaldırılarak toplumsal gerilimin düşürülmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:45
  1. mnescidi aksa
  2. filistin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistinliler topraklarını gerçekten sattı mı?
    1. Filistinliler topraklarını gerçekten..
    2. Kanserin tek ilacı o bitki.....
    3. Heniyye: Acil olarak toplanmalıyız
    4. Endonezya'dan acil Mescid-i Aksa çağrısı
    5. Filistinliler Osmanlı tapularını..
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. ''Muhammed Mursi beni arardı...''
    8. ABD, cenaze törenini vurdu!
    9. ABD helikopteri düşürüldü
    10. İran'da deprem!
    11. Neden patladığı belirsiz… Trafik..
    12. İdlib'i Musul'a çevirecekler!
    13. İngiliz ve ABD askerleri savaşıyor
    14. O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı…..
    15. 81 ilde dev operasyon… Yüzlerce kişi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılandı
    17. Amerika tedirgin… Genelkurmay..
    18. Son dakika: Ürdün'de  İsrail..
    19. BM korkunç raporu açıkladı: 20..
    20. Suriye'de alçak saldırı
    Almanya'nın neden paniklediği ortaya çıktı!
    Almanya'nın neden paniklediği ortaya çıktı!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Adamın kulağından çıkan canlıya inanamayacaksınız!
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Amerika tedirgin… Genelkurmay Başkanı’ndan flaş açıklama: Türkiye yapmış olsaydı…
    Amerika tedirgin… Genelkurmay Başkanı’ndan flaş açıklama: Türkiye yapmış olsaydı…