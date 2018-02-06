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Endonezya’da toprak altındaki aracından 13 saat sonra kurtarıldı

Endonezya’da şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen heyelanda aracı toprak altında kalan kadın, 13 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

06 Şubat 2018 Salı 10:56
Endonezya’da toprak altındaki aracından 13 saat sonra kurtarıldı

Ülkedeki Metro TV kanalının haberine göre, başkent Cakarta'ya yakın Banten bölgesinde, dün aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında havalimanı yolundaki otoyolda istinat duvarı çöktü.

Toprak yığını ve yıkılan duvarın altında kalan araçtaki bir kadın, ekiplerin 13 saat süren çalışmasının ardından sağ çıkarıldı. Aynı araçtan kurtarılan başka bir kadının da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan Bogor kentinin Cijeruk bölgesindeki heyelanda da kayıpların bulunması için yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Heyelanda dün de iki kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal Afet Yönetimi Dairesi de dün aşırı yağışlardan dolayı Cakarta ve civar bölgeler için sel uyarı seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:56
  1. 13 sat sonra kurtarıldı
  2. Bogor
  3. Cakarta
  4. Endonezya
  5. sel ve toprak kaymaları

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