Endonezya'da Tahriru'ş Şam'a destek gösterisi

Suriye'de faaliyet gösteren en etkili muhalif gruplardan olan Tahriru'ş Şam'ın ismi bu kez Suriye dışında kendisini duyurdu.



Bölgeye oldukça uzak bir noktada, Endonezya'da muhalif gruba destek gösterisi düzenlendi.



Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir grup Müslümanın ellerinde grubun bayrakları ve kelime-i şehadet yazılı afişlerle gösteri düzenlediği görülüyor. Bu kişilerin ellerindeki Filistin bayrakları da dikkat çekiyor.

Endonezya ve Malezya, Filipinler gibi bölge ülkelerinde cihat yanlısı hareketlere olan ilginin fazla olduğu biliniyor. Bölgede faaliyet gösteren "Meclis Mücahidin Endonezya" adlı grup yakın zamanda ABD tarafından terör örgütü ilan edilmişti.

Bölgede daha önce de Suriyeli muhalif gruplara destek gösterileri düzenlenmişti.

Mepa News