Endonezya'da gökten düşen esrarengiz nesne görenleri şaşırttı!

Nesne 18 Temmuz günü Salı günü yerli halk tarafından Batı Sumatra'daki Batang Hari Nehri'nde bulundu.

EndonezyaUlusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (LAPAN) başkanı olan Syafrijon Agam yaptığı açıklamada, nesnenin 110 santimetrelik bir çapta ve 7,4 kg ağırlığında küreye benzer bir şekle sahip olduğunu söyledi. Nesnenin Batı Java'daki Bandung'daki LAPAN Uzay Bilimleri Merkezi'nde incelemeye alındığı bildirildi.



"Nesnenin en yakın ihtimalle uzaya gönderilen bir roketin yakıt tankı olduğu düşüncesideyiz"



Syafrijon, "Nesnenin en yakın ihtimalle uzaya gönderilen bir roketin yakıt tankı olduğu düşüncesindeyiz ancak bu nesnenin hangi ülkeye ait olduğunu belirlemek için daha fazla incelemeye ihtiyacımız var." dedi.



LAPAN Agam Gözlem Merkezi iceleme şefi Ferry Suwandiise konuyla ilgili olarak, "nesne üzerinde bir seri numarasının bulunamadığını ve çok basit bir tasarıma sahip olduğunu bu nedenle, nesneyi yalnızca nesneye bakıp gözlemleyerek kime ait olduğunu kestiremiyoruz. Sahibi belirlemek için, LAPAN bilinmeyen nesne hakkında daha fazla araştırma yapmak zorunda kalacak" dedi.



Ayrıca bilinmeyen cismin düşmesi nedeniyle herhangi bir insan veya mülkün zarar görmediğini bildirdi.



Öte yandan cismi inceleyen bazı uzmanlar cismin şekline ağırlığına ve boyutlarına bakarak bazı tahminlerde bulundu. Bu tahminlere göre En yüksek ihtimial Çin'i işaret ediyor.



On yıl önce başlatılan başlatılan bir Çin uzay misyonunu olan Çin Long March 3A roketinden bir yakıt tankı gibi göründüğü iddia ediliyor. Çin Long March 3A'nın 2007 yılında taşıdığı uzay modülü bir GPS uydusuydu. Uzmanlar roket kalıntılarının uzayda son on yılda çok düzensiz bir yörüngede bulunduğunu ve muhtemelen geçen ay atmosfere yeniden girdiğini düşünüyorlar.