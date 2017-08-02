Endonezya'da doğal afet! 17 saat içinde iki kez patladı...
Endonezya'daki ünlü yanardağda bu sabah 17 patlama oldu, gökyüzüne püsküren küllerin yaklaşık 5 kilometreye çıktığı bildiriliyor.02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı bugün yeniden patladı.
Ulusal Afet Ajansı, yanardağda 17 patlama meydana geldiğini aktarıyor.
Sinabung'dan çıkan kül bulutunun yüksekliği 4,5 kilometreye kadar ulaştı. Dağın çevresindeki geniş bir alan küllerle kaplanmış durumda.
Yanardağın çevresinde yaşayan Endonezyalılar ise tahliye ediliyor. Yetkililer, yanardağın lav püskürtme riski bulunduğunu bildiriyor.
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı, geçen yıl da patlamış ve 17 can kaybına yol açmıştı.
Endonezya, 'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Ülkede, 130 aktif yanardağ bulunuyor.