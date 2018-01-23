Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'nın Java bölgesinde şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

23 Ocak 2018 Salı 10:22
Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Java Adası açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

USGS verilerine göre deprem Sukabumi kentinin 104 kilometre açığında gerçekleşti. Sarsıntının derinliği ise 33 kilometre.
Şiddetli deprem, yaklaşık 100 kilometre uzaktaki başkent Cakarta'da da hissedildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:22
  1. Endonezya'da
  2. deprem
  3. Amerikan
  4. Cakarta
  5. Endonezya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli üretim güçlü savunma
    1. Yerli üretim güçlü savunma
    2. İbrahim Kalın'dan Cemaat Vakıfları ve..
    3. İngiltere Başbakanı'ndan Zeytin Dalı..
    4. Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem..
    5. Erdoğan Güvenlik Değerlendirme..
    6. Borsa güne nasıl başladı?
    7. HDP'liler suyun bu tarafından mal mal..
    8. Afrin şehidi memleketine uğurlandı!
    9. Savunmanın 'Hızır'ı patlatma testinden..
    10. Amerika heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda
    11. Külliye'de kritik zirve
    12. Tüketici güven endeksi belli oldu
    13. Zeytin Dalı Harekatı altın fiyatlarını..
    14. Aziz Yıldırım talimatı verdi!
    15. Süt kazanına düşen 2 çocuk yandı
    16. Adana emlakta yükseliyor
    17. Erzurum'da tarihi hamam çürümeye terk..
    18. Adana'da araçlar suya gömüldü
    19. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve..
    20. Metin Temel Paşa terör örgütü PYD'yi..
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...