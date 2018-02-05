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Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,3  büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 08:23
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG), depremin  merkez üssünün, eyaletin Sikka bölgesinin Hepang kentinin 47 kilometre güneyi  olduğunu açıkladı.

Yerin 138 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana  kadar ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, deprem sonrası tsunami alarmı  vermedi.
 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 08:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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