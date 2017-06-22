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Endonezya ve Malezya asker gönderecek...

Manila'da yapılan görüşmede, tarafların dışişleri bakanları militan, para kaynağı ve silah akışını durdurma konusunda anlaştı.

22 Haziran 2017 Perşembe 18:25
Endonezya ve Malezya asker gönderecek...

Filipinler, Endonezya ve Malezya'nın sınırlarında militan, silah ve para kaynağı akışına ve aşırılıkçıların propagandalarına sona vermek için birlikte çalışacağı bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, Endonezyalı ve Malezyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Tarafların üst düzey güvenlik yetkililerinin de katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, görüşmede bölgede son zamanlarda meydana gelen saldırılar nedeniyle ortak harekat planının ele alındığı kaydedildi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Cayetano, aşırılıkçılarla mücadelede askeri bir çözümün ötesine gitme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Cayetano, özellikle genç insanlar için uyuşturucu, suç, fakirlik ve adaletsizliğin radikalleşmede büyük rol oynadığı konusunu görüştüklerini ifade etti.

Görüşmeye katılanlardan Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini bir aydır kuşatmasında tuttuğunu anımsatarak, "Marawi'deki başkaldırı nedeniyle burada yerlerinden edilenlerin Asya'ya gideceğini düşünüyoruz, Filipinler mıknatıs gibi." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Marawi'deki saldırıyı kınadı ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Marsudi, "Sizin sorunlarınız Endonezya'nın ve aynı zamanda bölgenin sorunları." ifadesini kullandı.

Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman da hükümetlerin militanlarla mücadele etmesinin oldukça güç olduğuna dikkati çekti.

Bu militanların ölmeye hevesli olduklarını, teknolojiyi ve sosyal medyayı mesajlarını daha hızlı iletmek ve dünya çapında militan toplamak için kullandığını dile getiren Aman, sapkın ideolojilerle motive olan teröristlerin başkaları ve kendileri için öldüğünü belirtti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, yakın zamanda meydana gelen terör olaylarından ve şiddet içeren aşırılıktan duyulan endişe ile bunlarla mücadele için ortak stratejiler belirleme isteği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların, olası tehditler konusunda istihbarat paylaşımını geliştirme, militan, para kaynağı ve silah akışını durdurma ve sosyal medya propagandalarının yayılmasını kontrol altına alma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 18:25
  1. Filipinler
  2. Endonezya
  3. Endonezya ve Malezya
  4. DEAŞ
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