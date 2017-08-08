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Endonezya, Rusya'dan alacağı savaş uçaklarının parasını bakın neyle ödeyecek!

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını fırsat olarak gören Endonezya, kahve, palmiye yağı gibi çeşitli gıdalar ve savunma ürünleri karşılığında, Rus savaş jetleri satın alacak.

08 Ağustos 2017 Salı 16:20
Endonezya, Rusya'dan alacağı savaş uçaklarının parasını bakın neyle ödeyecek!

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, "Her iki ülke hükümetlerinin denetimi altındaki bu takas, 11 Su-35 savaş jetine karşılık kahve ve çaydan palmiye yağına ve stratejik savunma ürünlerine kadar bir dizi ihraç mallarının verilmesiyle gerçekleştirilecek" dedi.

'YAPTIRIM FIRSATINI KAÇIRMAYIZ'

Rusya ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda düşüşte olmasına rağmen ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırımların ikili ticareti yeniden canlandırma açısından bir fırsat olarak gören Lukita, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğinin altını çizdi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 16:20
  1. rus savaş uçağı
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