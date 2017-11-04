Endonezya savunma füzesi alıyor

Endonezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Sumintaatmadja, Norveç ile anlaşmaya varılan füze savunma sisteminin, başkent Cakarta’nın güvenliğini arttıracağını söyledi. Norveçli savunma şirketi Kongsberg Gruppen ASA da Endonezya Savunma Bakanlığı ile 77 milyon dolar tutarında orta menzilli füze savunma sistemi konusunda anlaştıklarını duyurdu.