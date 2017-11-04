Endonezya savunma füzesi alıyor
Türkiye’de bazı kesimler Rusya’dan S-400 füzelerini almamızı eleştirirken Endonezya da füze savunma sistemi satın aldı.04 Kasım 2017 Cumartesi 14:18
Endonezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Sumintaatmadja, Norveç ile anlaşmaya varılan füze savunma sisteminin, başkent Cakarta’nın güvenliğini arttıracağını söyledi. Norveçli savunma şirketi Kongsberg Gruppen ASA da Endonezya Savunma Bakanlığı ile 77 milyon dolar tutarında orta menzilli füze savunma sistemi konusunda anlaştıklarını duyurdu.