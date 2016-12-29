‘Endişelenme karın ağrısıdır, zayıflarda olur; geçer’ dediler… Bu hale geldi

Antalya’da, karın Ağrısı şikayetiyle yürüyerek semt polikliniğine giren kadın iddiaya göre sol bacağına yapılan iğnenin ardından topallamaya başladı. 2 aydır sol bacağını kullanamayan ve sakat kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Meşe, savcılığa şikayette bulundu.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan evli ve 2.5 yaşındaki bir kız çocuk sahibi ev hanımı Gülizar Meşe’de 2 ay önce akşam saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine başvurdu. İddiaya göre, eşi Faruk Meşe'yle birlikte polikliniğe yürüyerek giren genç kadına ağrılarının geçmesi için sol kalçasından Ağrı kesici iğne yapıldı. Yaklaşık 1 saat poliklinikte kalan Gülizar Meşe, daha sonra eşinin kucağında evine döndü. Evde sol ayağında hissizlik oluşan ve ağrıları artan genç kadın yeniden polikliniğe getirildi. Doktorlar iğnenin yanlış yere vurulmuş olabileceğini söyleyerek Meşe’nin, hastaneye başvurmasını istedi.

"APARATLA GÜÇLÜKLE YÜRÜYEBİLİYOR"

Gülizar Meşe, ertesi gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Burada genç kadına, iğnenin sinire vurulmuş olabileceğini belirterek fizik tedavi olması gerektiği söylendi. 2 seanslık fizik tedavi almasına rağmen ayağında iyileşme olmayan Meşe, yürüme aparatı ile aksayarak güçlükle yürüyebiliyor. Sol dizinden aşağısını hissetmediğini söyleyen Meşe’nin tek isteği ise yeniden sağlığına kavuşabilmek.

"YÜRÜYEREK GİRDİM, KUCAKTA ÇIKTIM"

Evli ve bir çocuk annesi Gülizar Meşe, 31 Ekim günü saat 19.00’da karın ağrısı şikayetiyle eşi tarafından yakındaki semt polikliniğine götürüldüğünü aktardı.

Şikayeti üzerine poliklinikte sol kalçasından ağrı kesini bir iğne yapıldığını anlatan Meşe, "İğne yapıldıktan sonra, sedyeden kalkıp ayakkabımı giyemez duruma geldim. Hemşireye bana ne yaptığını sordum. O da bana, 'Bu zayıflarda görülebiliyor. Endişelenme, seni müdahale odasına alalım yarım saat dinlen ondan sonra geçer. Ben babama da yapıyorum o da zayıf, onda da böyle etki gösteriyor, sonra geçiyor' dedi. Ben de inandım. Yarım saat bekledim yine geçmedi. Hastaneye yürüyerek gittim, eşimin kucağında evime döndüm" dedi.

"İĞNE SİNİRE DENK GELMİŞ"

Eve geldiğinde ayağında karıncalanma ve hissizlik oluşmaya başladığını aktaran Meşe, "Ağrılarım arttı, ağlamaya başladım, Bunun üzerine eşim tekrar beni aynı polikliniğe götürdü. Doktor ve hemşire değişmişti. Yeni doktor beni dinledi, 4 saat önce iğne yapıldı ardından ayağım böyle olduğunu söyledim. İğne sinire gelmiş, Sabah eğitim Araştırma Hastanesine gitmemi istedi. Eğitim Araştırma Hastanesine gittim, 'Alanımız değil, 2-3 gün daha bekle geçmezse nöroloji bölümüne git' denildi. Aradım ama nörolojide yakın zamanda sıra yoktu. Ayağımı hissetmiyor ve zaman kaybetmek istemiyordum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine acilden giriş yaptım" diye konuştu.

"DİZİMDEN ALTINI HİSSETMİYORUM"

AÜ Hastanesinde yapılan tedavisinde iğnenin sinir gelmiş olabileceğinin yinelendiğini aktaran Meşe, "Fizik tedaviye yönlendirildim. Her gün fizik tedavi seansına gidiyorum ama ayağımda bir gelişme olmadı. Zar zor yeni bir fizik tedavi seansı daha verdiler. Onun da yarısına geldim. Yine sol ayağımda bir gelişme yok. Yürürken aksıyorum ve yukarıda adım atabiliyorum o da yavaş yavaş. Parmaklarım birleşiyor. Diz kapağımdan aşağısını hissetmiyorum. Kayınvalidemin desteği ile yürüyebiliyorum ama tek başıma çok zorlanıyorum" dedi.

"FELÇ KALACAĞIM DİYE KORKUYORUM"

Sol ayağındaki rahatsızlığı nedeniyle işe de başlayamadığını kaydeden Meşe, "Eşimle ayrı bir eve çıkma hayalimiz vardı. İşimi buldum, başlayacaktım. Ama olmadı. İki ay geride kalmak üzere ama ayağımda bir iyileşme yok. Felç kalacağım diye çok korkuyorum. Daha 21 yaşındayım, 2.5 yaşındaki kızımla hiç ilgilenemez oldum. Ev işlerimi yapamıyorum. İhtiyaçlarımı bile zor karşılıyorum" dedi.

"TEK İSTEĞİM SAĞLIĞIM"

Olayın arından polis merkezine ve savcılığa şikayette bulunduklarını ifade eden Meşe, "Avukatımız konuyu takip ediyor. İyileşmek istiyorum, sağlığımı istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum, sadece ayağım iyileşsin. Düzgün yürümeyi istiyorum. 2 ay süre geçti ama kimse bizle ilgilenmedi. Kızımla tekrar oynamak, onla ilgilenmek istiyorum. Hayallerim yıkıldı" ifadelerine yer verdi.

"GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, konu ile ilgili gerekli araştırma-incelemenin başlatıldığını bildirdi.