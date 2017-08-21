TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor’un Kulüp Başkanı Abdullah Mergen, Çaykur Rizespor’a deplasmanda 4-1, Samsunspor’a da kendi sahalarında1-0 mağlup olmaları sonrası taraftarın, takıma ve yönetime yaptığı eleştirilere yanıt verdi. Mergen, teknik heyete ve futbolcularına güvenlerinin tam olduğunu belirterek, “Ligin başlangıç haftalarında alınan sonuçlar üzücü ama bizim yönetim kurulu olarak; teknik heyetimiz ve futbolcularımıza inancımız tam. Bu iki haftanın telafisinin en kısa sürede olacağına inanıyoruz. Çünkü çok karakterli ve sahada en iyi şekilde mücadele etmeye çalışan bir oyuncu grubumuz var. Onlar bu sonuçlara herkesten daha fazla üzülüyorlar” dedi.

Art niyetli kesimlerin alınan sonuçları, fitne çıkarmak adına fırsat gördüğünü ifade eden Mergen, "Manisaspor sevgisi olmayan ama Manisaspor sevgisi maskesiyle dolaşanların kimler olduğunu gayet iyi bilmekteyiz. Bu kesimler, iki haftalık sonuçların ardından bütünlüğümüze fitne sokmak için harekete geçmiş olabilirler ama biz; yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular olarak bütünlüğümüzü bozmaya yönelik bu eylemlere asla müsaade etmeyeceğiz.Daha fazla çalışarak Manisaspor’u en iyi yerlere getirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Birilerinin tarafı olan değil gerçek Manisaspor taraftarının da, yanımızda olduğunu biliyoruz. Gerçek Manisaspor taraftarından isteğimiz biraz sabırlı olmaları. Endişe duyulacak bir durum yok” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana kulübün ekonomisini düzeltmek adına büyük bir mücadeleiçinde olduklarını aktaran Mergen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yakaladığımız ekonomik istikrar ile birlikte Manisaspor’un sırtından yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yükü kaldırdık. Bu istikrar sportif başarımıza da hem bu yılda hem de önümüzde yıllarda muhakkakyansıyacaktır” dedi.