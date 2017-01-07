Ender görülen Sibirya kazı Çatalca'da vuruldu!

Türkiye'de nadir görülen türlerden olan Sibirya kazını vurarak sosyal medyada paylaşan E.Ö. ve M.Y. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Koruma altında olan 2 Sibirya kazını vuran E.Ö. ve M.Y. hakkında 2 bin TL ile 726 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız avlanan E.Ö. için de ayrıca 526 TL olmak kaydıyla toplamda 3 bin 252 TL para cezası kesildi.

Avcıların vurduğu Sibirya kazı Türkiye’nin en nadir kaz türlerinden olarak biliniyor. En küçük kaz türlerinden olan Sibirya kazları renkleri ve üzerindeki desenleri ile ilgi çekiyor. Kuzey kesimlerde yaşayan ve anavatanı Sibirya olan kazlar, Türkiye’de son birkaç yılda sert kışlarda yalnızca bir birey olarak Samsun’da görülürken bu yıl ilk defa 2 birey olarak Manyas Kuş Cenneti’nde de görülmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş "Kuş fotoğrafçıları ve gözlemcileri soğuk kış günlerini iple çeker. Çünkü kuzeyi vuran çetin kış, oralardaki bazı nadir türlerin daha güneye yani ülkemize gelmesini sağlar. Bu yıl ilk kez Samsun’da bir birey olarak görülen Sibirya kazı kısa bir süre sonra 2 birey olarak Manyas Kuş Cenneti’nde de kayda alındı. Biz Türkiye’de aynı dönem 3 tane görüldü diye sevinirken 2 tanesinin vurulduğunu öğrenince büyük bir hüsran ve hayal kırıklığı yaşadık. Bilinçli avcılık işte bu yüzden çok önemli. Böyle vahim sonuçlara sebep olabiliyor. Belki bu avcılarda vurduktan sonra farkına vardılar bu türün ama sonuç maalesef hüsran" diye konuştu.