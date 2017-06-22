'Enayi' ile ilgili flaş gelişme!

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, Sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen genç kızın hali görenleri hayrete düşürdü. Birçok haber kanalında ve internet sitesinde yer alan genç kızın hali polisi de harekete geçirdi. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyledi. Şüphelinin alnında "Enayi" yazılı dövme olduğu belirtildi. İstanbul Emniyeti o şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin gündemine oturan o şüpheliyi gözaltına aldı.

HAKKINDA ŞİKAYET YOK

Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren genç kadının A. K. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.







