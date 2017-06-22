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'Enayi' ile ilgili flaş gelişme!

Taksim'de 24 yaşındaki üniversitesi genç kızın baygın bulunmasının ardından çevre esnafının iddiası üzerine gözaltına alınan 'enayi' dövmeli A.K., Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe 14:37
'Enayi' ile ilgili flaş gelişme!

Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, Sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen genç kızın hali görenleri hayrete düşürdü. Birçok haber kanalında ve internet  sitesinde yer alan genç kızın hali polisi de harekete geçirdi. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyledi. Şüphelinin alnında "Enayi" yazılı dövme olduğu belirtildi. İstanbul Emniyeti o şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin kimliği tespit edildi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye'nin gündemine oturan o şüpheliyi gözaltına aldı.

HAKKINDA ŞİKAYET YOK

Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren genç kadının  A. K. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

 




 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 14:37
  1. Enayi
  2. bonzai
  3. taksim
  4. son dakika
  5. son dakika haberi
  • tuğrultuğrul3 sa önce
    Tipe bak .... rahatla. En AYI
  • HOYRATHOYRAT4 sa önce
    Neredeyse Kılıçtaroğluna destek verip ADALET yürüyüşüne katılıcam... Adaletinize ...
  • UgurUgur4 sa önce
    Ya şikayetçi olmasıyla ne alakası var adamın tipine bakın affetmeyin bu kansızları
  • osman özkanosman özkan4 sa önce
    garıban vatandaşı iki tane serseri tehdit edince kimden ve nasıl davacı olsun
Bugünkü Akit

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