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'En zengin Suudi prens hapishaneye gönderildi'

Suudi Arabistan'da, 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisinden birisi olan Prens El Velid Bin Talal'ın alıkonduğu lüks otelden hapishaneye gönderildiği aktarıldı.

14 Ocak 2018 Pazar 12:32
'En zengin Suudi prens hapishaneye gönderildi'

Prens El Velid Bin Talal'ın Suudi hükümetinin istediği 728 milyon doları ödemeyi reddettiği ifade ediliyor. İki ay önce 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında gözaltına alınan ve diğer üst düzey isimlerle birlikte Riyad Ritz Carlton Oteli'ne gönderilmişti. İngiliz basınına göre, Prens Talal, buradan Al Ha'ir hapishanesine gönderildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın öncülüğünde başlatılan tutuklama dalgasında, aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı.

1955 doğumlu Prens El Velid'in kişisel internet sitesinde yer alan biyografisinde, küresel ölçekteki şirketlere yaptığı yatırımlar sıralanıyor. Uzun liste içerisindeki şirketlerden bazıları şöyle: Twitter, Euro Disney, Twentieth Century Fox, lüks oteller, Suudi Arabistan'da yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek binası olacak olan kule.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 12:32
  1. Prens El Velid Bin Talal
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