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En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke

İstatistik Beyin Araştırma Enstitüsü yaptığı araştırmaya göre dünyanın en yüksek IQ ortalamasına sahip olan ülkelerini belirledi.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:35
En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke

IQ, tek bir test ile ölçülemeyecek kadar karmaşık, çok boyutlu ve dinamik bir kavramdır. IQ skoru doğuştan sabit bir sayı değildir. IQ kendinizi geliştirdikçe artan, çalışmadığınızda azalan bir skordur. Matematiksel ve sözel kavramlar üzerinden yapılan bu testte, başarılı skor almanın bir yolu da test kültüre hakim olmaktan geçiyor. En güncel ve kapsamlı IQ araştırmalarından biri, istatistikleri derlemek için ilgi alanlarını araştıran ve analiz eden uluslararası bir eğitim enstitüsü olan İstatistik Beyin Araştırma Enstitüsü tarafından 2016 yılında gerçekleştirildi. Dünyanın en yüksek IQ ortalamasına sahip olan 10 ülkesi:

10. İsveç 

Ortalama IQ: 101 

9. Hollanda

Ortalama IQ: 102 

8. İtalya 

Ortalama IQ: 102 

7. Almanya 

Ortalama IQ: 102 

6. Avusturya

Ortalama IQ: 102 

5. Singapur 

Ortalama IQ: 103 

4. Tayvan 

Ortalama IQ: 104 

3. Japonya 

Ortalama IQ: 105 

2. Güney Kore 

Ortalama IQ: 106 

1. Hong Kong 

Ortalama IQ: 107

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:35
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