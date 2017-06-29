En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke

IQ, tek bir test ile ölçülemeyecek kadar karmaşık, çok boyutlu ve dinamik bir kavramdır. IQ skoru doğuştan sabit bir sayı değildir. IQ kendinizi geliştirdikçe artan, çalışmadığınızda azalan bir skordur. Matematiksel ve sözel kavramlar üzerinden yapılan bu testte, başarılı skor almanın bir yolu da test kültüre hakim olmaktan geçiyor. En güncel ve kapsamlı IQ araştırmalarından biri, istatistikleri derlemek için ilgi alanlarını araştıran ve analiz eden uluslararası bir eğitim enstitüsü olan İstatistik Beyin Araştırma Enstitüsü tarafından 2016 yılında gerçekleştirildi. Dünyanın en yüksek IQ ortalamasına sahip olan 10 ülkesi:

10. İsveç Ortalama IQ: 101

9. Hollanda Ortalama IQ: 102

8. İtalya Ortalama IQ: 102

7. Almanya Ortalama IQ: 102

6. Avusturya Ortalama IQ: 102

5. Singapur Ortalama IQ: 103

4. Tayvan Ortalama IQ: 104

3. Japonya Ortalama IQ: 105

2. Güney Kore Ortalama IQ: 106