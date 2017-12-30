En yenilikçi üniversite yine Sabancı

İlk sırayı 2015 ve 2016’da olduğu gibi yine Sabancı Üniversitesi aldı. Onu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi takip etti.

TEKNOLOJİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAĞIZ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017’yi kamuoyuyla paylaşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ‘girişimci üniversite’ kavramının bütün üniversitelerde parola olarak benimsenmesi gerektiğini belirterek, “Kesin kararlıyız, teknolojinin arka bahçesi olmayacağız. Teknolojiyi, sadece satın alan bir ülke olmayacağız. Kendi insan kaynağımızla, potansiyelimizle ve gücümüzle, yüksek teknoloji üreteceğiz” dedi.

AKADEMİSYENLER SANAYİ İLE BULUŞACAK

İhracatta ileri teknolojili ürünlerin payını arttıracaklarını ifade eden Özlü, şu görüşleri dile getirdi:

“Üniversitelerimizi, dünya çapında bilim yapılan, teknoloji üretilen merkezler haline getireceğiz. Bilim üreten üniversite ile katma değer üreten sanayiyi, birbirinin paydaşı yapacağız. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve yetişmiş insan kaynağını, üniversitelerimizde üreteceğiz. Akademisyenlerimizi amfilerin dışına çıkarıp, sanayi ile buluşturacağız.”

Özlü, üniversitelerin kendilerini çağa uygun biçimde dönüştürmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

İŞTE İLK 10 ÜNİVERSİTE